Zorgelijke toename van gebruik verslavende pijnstillers

SamenLoop voor Hoop start in Apeldoorn met tenminste 397 wandelaars

21 juni Er hebben zich bijna 400 wandelaars ingeschreven voor de eerste SamenLoop voor Hoop in Apeldoorn. Het evenement zet (ex)kankerpatiënten in het zonnetje. Daarbij wordt geld ingezameld voor KWF Kankerbestrijding. De start is zaterdag 29 juni om 14.00 uur in het Mheenpark, de finish is 24 uur later.