Zorgen bij bewoners over sluiting spoorwegovergang Twello: ‘Straks zijn we afgesloten van het dorp’

Hoe vluchte­ling Sattar van poffertjes­ver­ko­per in Dubai tennisle­raar werd in Apeldoorn: ‘Blijf vechten’

12 juni Vallen en weer opstaan. Sattar Shamous (33) vecht al zijn hele leven voor een gelukkig bestaan. 2,5 jaar geleden streek hij neer in Nederland, nu gloort er een mooie toekomst als tennisleraar in Apeldoorn. Toch mist Sattar het belangrijkste in zijn leven. ,,Ooit hoop ik ze in de armen te sluiten.”