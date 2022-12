Zorgen bij ouderen en gehandicapten over autoluw plein in Apeldoorn: ‘Worden buitenspel gezet’

Leienplein in Apeldoorn autovrij? ‘Doen!’

Geroezemoes van het terras, in plaats van gebrom van een uitlaat. Wat betreft de VVD is het Leienplein in Apeldoorn straks autovrij, of op z'n minst nog duidelijker autoluw. Net als een paar stukken straat in de omgeving. Dat idee krijgt links en rechts al steun.

