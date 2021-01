Zorgen om komst ‘koffiedrinkende’ demonstranten op Apeldoorns Zwitsalterrein

Ondernemers op het Zwitsal-terrein in Apeldoorn zitten niet te wachten op een protest tegen de coronamaatregelen bij hun bedrijven. Hoewel de aanvraag voor een officiële demonstratie is ingetrokken, circuleren online nog altijd oproepen om zondag de 31ste op het oude fabrieksterrein te komen ‘koffiedrinken’. ,,Misschien moeten we de ramen af gaan timmeren’’, denkt ondernemer Henri Bloem.

De rellen naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen om het coronavirus in te dammen afgelopen weekend waren heftig en gewelddadig. In Apeldoorn ging het gisteravond ook mis; op verschillende plekken werd gereld en brand gesticht. De Mobiele Eenheid van de politie kwam zelfs ter plaatse. Hoeveel Apeldoorners er zijn aangehouden en beboet was maandag aan het begin van de middag nog onduidelijk.

Wel duidelijk is dat de kans op nieuwe protesten en rellen groot is. Ondernemers op het Zwitsal-terrein zouden dan zomaar in de frontlinie terecht kunnen komen. De organisator van de anderhalve week geleden volledig uit de hand gelopen demonstratie op het Amsterdamse Museumplein, Michel Reijenga, had een aanvraag voor een demonstratie in Apeldoorn ingediend. Die is, na de rellen in Amsterdam, echter ook weer ingetrokken omdat duidelijk was dat er geen toestemming voor zou komen van de gemeente.

‘Kom koffiedrinken’

Reijenga, voorman van de beweging ‘Nederland in Verzet (weg met dit kabinet)’ wil niet persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele ongeregeldheden en wil het publiek dan ook niet oproepen om naar Apeldoorn te komen. Desondanks circuleren er op social media nog volop oproepen om ‘koffie te komen drinken’ op het terrein aan de Vlijtseweg zondag.

De ondernemers die er hun bedrijf hebben zitten er niet op te wachten. Ze maken zich zorgen over schade aan hun bedrijven. Zo zegt Hanneke Koning van Plek: ,,We zitten als ondernemers in een app-groep, daar kwam het al wel in ter sprake. De gemeente zei er bovenop te zitten. Het is natuurlijk dubbel; eerdere demonstraties gingen wel goed. Maar toch: je houdt je hart vast, het is geen prettig vooruitzicht.’’

‘Ik zit hier niet op te wachten’

Clemens Beneder van Merkbaar: ,,Ik ben er niet heel erg enthousiast over. Demonstreren moet mogen, maar ik zit hier eigenlijk niet op te wachten. Ik kijk vanuit mijn bedrijf op de coronateststraat. En als je dan ziet wat er op Urk is gebeurd...’’ Zijn buurman Steef Niesing (Vivatec): ,,Ik heb er ook zorgen om. Zeker als het ongeorganiseerd is. Daar wordt het meestal niet beter van.’’

Ook Henri Bloem van Lay3rs houdt zijn hart vast. ,,Als het doorgaat neem ik zeker maatregelen. Bij het vorige protest tegen coronamaatregelen (eind oktober, red.) maakte ik me ook al zorgen. Misschien moeten we de ramen af gaan timmeren of onze dure printers weghalen.’’ De gemeente Apeldoorn kon maandagochtend nog niet zeggen of er demonstranten verwacht worden en of ze dan welkom zijn om ‘koffie te drinken’.