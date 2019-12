Zorgen om lot jongeren Hoenderloo Groep: ‘Herplaatsen van 214 kinderen wordt een ramp’

Maandag werd hij gebeld door zijn 14-jarige zoon, in paniek: ‘Pap, de Hoenderloo Groep gaat sluiten. ,,Hij was compleet van de kaart, de aarde viel onder zijn voeten vandaan”, vertelt Hans Knetsch. Hij woont met zijn gezin in Katwijk, zijn puberzoon was thuis niet te handhaven en verblijft sinds oktober 2018 bij de Hoenderloo Groep. ,,Hij heeft autisme. Met deze onzekerheid kan hij helemaal niet omgaan. Hij is enorm aangeslagen. Gisteren op school was het zeer onrustig, veel kinderen hadden een lastige dag. Allemaal vanwege de stress.”