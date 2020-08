Zorgen om vermiste Dennis Schoonhoven (25) uit Apeldoorn na verdwijning uit instelling

Harde maatrege­len in wijkwinkel­cen­trum nog niet nodig, vindt gemeente Apeldoorn

25 augustus Problemen met het bewaren van anderhalve meter afstand op de Eglantier zijn voor de gemeente Apeldoorn aanleiding om met de ondernemers op dat winkelcentrum in gesprek te gaan over maatregelen. De gemeente reageert daarmee op berichtgeving in de Stentor.