Zorgen om zwemvaardigheid van tienduizenden kinderen: ‘Ze hebben een jaar lang amper gezwommen’

Awad H. krijgt celstraf en tbs met dwangver­ple­ging vanwege molesteren huisvader in Apeldoorn

1 juni Awad H. (21) uit Arnhem is dinsdag veroordeeld tot 28 maanden cel en tbs met dwangverpleging. Hij hielp op 27 augustus in Apeldoorn een huisvader de vernieling in, die onderweg was naar de Albert Heijn. De man zal nooit meer de oude worden.