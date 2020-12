Zorgen over ernstig geweld in Apeldoorn, maar grote wapenactie is niet het antwoord

Toewerken naar de herstart van de voetbalcom­pe­ti­tie in Apeldoorn, hoe doe je dat met deze re­gels?

4 december Nu de KNVB in het weekend van 16 en 17 januari de competitie wil hervatten en er bij de senioren in viertallen getraind mag worden, starten zij de trainingen weer op. Een uitdaging is het wel. ,,Je moet wel oppassen dat het geen bezigheidstherapie wordt.”