Zorgen over illegale feesten in Oost-Nederland tijdens Koningsdag

video Eindelijk weer een uitje in Apeldoorn, daar hebben papa en mama wel een coronatest­ voor over

25 april Is de proef geslaagd? Wat de doelgroep betreft is het antwoord wel te raden. Ja, de ballenbak en glijbaan waren geweldig, vindt Jack Westerhof (4). Maar ook de volwassenen die deze zaterdag in Monkey Town zijn, zijn tevreden.