Zorgen over kerkdorp Uddel: slechts 33 procent kinderen haalt vaccinatie

Gehandicap­te Corrie (43) uit Apeldoorn ‘kapot’ van diefstal aangepaste menwagen

27 juni Ze is er kapot van. Er lijkt voor de gehandicapte Apeldoornse Corrie Wegerif (43) geen einde te komen aan een leven vol tegenslag. Want nu is haar -speciaal voor haar aangepaste- menwagen ook nog eens gestolen uit de stalling in Vaassen. ,,Naast mijn zoon, is dit alles wat ik heb.’’