Zorgen over plan voor zonnepark bij Loenen

Pril

Het bedrijf Solarcentury is al vast aan het zoeken naar geschikte plekken. Er is een inventarisatie gemaakt van terreinen die in aanmerking komen, vertelt algemeen directeur Evert Vlaswinkel. Daarbij wordt uiteraard gekeken naar de ligging zelf, en bijvoorbeeld ook naar de mogelijkheden om zo'n locatie aan het elektriciteitsnet te koppelen. Een gebied bij de Molenallee is nu nadrukkelijk in beeld. ,,We hebben nog geen verguning’’, vertelt Vlaswinkel. ,,We zijn met de omgeving en met de gemeente in gesprek: zou het mogelijk passen?’’ Het is dus een pril plan, benadrukt de Solarcentury-directeur.