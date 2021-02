Zorgen over tankstation op plek van arseenvijver in Apeldoorn

KAART | Coronavi­rus wint terrein in IJsselland: twee gemeenten vallen in negatieve zin op

20 februari Tussen gisterochtend en vanochtend zijn er landelijk 4604 coronagevallen aan het licht gekomen. Dat zijn er 157 minder dan een dag eerder, maar opnieuw ligt het aantal fors hoger dan het weekgemiddelde van 3759. In Oost-Nederland valt IJsselland in negatieve zin op en twee gemeenten in het bijzonder.