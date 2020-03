‘Zorgen voor’, dat was het credo van John Leppers (1954-2018)

John Leppers werd in Veghel geboren, maar hij vertrok al op jonge leeftijd met zijn ouders naar het noorden, Apeldoorn. Omdat vader Leppers niets met verven, zagen, schroeven, boren, kitten of klussen in het algemeen had, zag het gezin half Apeldoorn. Wanneer het oude huis aan een opknapbeurt toe was, kwamen de verhuisdozen tevoorschijn. Tijd voor een nieuwe woning.