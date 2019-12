Zorggebouw aan Schorpioenstraat in Apeldoorn verandert na 15 jaar in wooncomplex

Kerk in Apeldoorn speelt voor Kerstmis even Robert ten Brink

7:00 Een vakantiehuisje net buiten Nunspeet is dit jaar de stal in een kerstverhaal met meerdere lagen. Een gevlucht en gescheiden levend Pakistaans gezin is hier rond Kerstmis even herenigd. Dankzij een Apeldoornse kerk.