Zorggroep Apeldoorn deelt medische gegevens van cliënt Casa Bonita uit aan familie van medebewoners

Haar man woonde zestien maanden in verzorgingstehuis Casa Bonita, dat deel uitmaakt van de Zorggroep. Een onderzoeksrapport met daarin medische gegevens en onder meer het burgerservicenummer van Bart Beunk is ook aan familie van medebewoners gegeven. Zorggroep Apeldoorn eo spreekt in een reactie van ‘een onhandige keuze’ en wil er ‘nog eens goed naar kijken’.