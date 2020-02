Zorggroep Apeldoorn onder verscherpt toezicht

‘Inleverac­tie voor wapens nodig na geweldsex­plo­sie in Apeldoorn’

11:29 Apeldoorn moet in navolging van gemeenten als Rotterdam en Zaanstad een anonieme inleveractie voor wapens houden. Dat vindt de plaatselijke ChristenUnie-fractie. Gemeenteraadslid Jarin van der Zande wil over een week van burgemeester Ton Heerts horen of hij daartoe bereid is.