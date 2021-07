Zorggroep Apeldoorn stopt met wijkverpleging: ‘Afscheid nemen van vertrouwde gezichten, dat is wel even slikken’

Vandalen slaan wéér toe in Apeldoorns Matenpark, nu is hardloop­rou­te de klos: ‘Wie doet nou zoiets?’

21 juli Het Apeldoornse Matenpark is voor de zoveelste keer slachtoffer van vernielingen. Dit weekend sloegen vandalen toe bij de hardlooproute. Het is een nieuwe zwarte bladzijde in de geschiedenis van vandalisme in het park. Buurtbewoners zijn bang voor de confrontatie, waar de politie volgens hen schittert in afwezigheid. ,,Je kan blijven roepen, maar als er toch niets gebeurt...’’