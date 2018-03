In deze ruimte kunnen cliënten zich ontspannen en hun zintuigen laten prikkelen. Op locatie de Viermaster, gevestigd in Dok Zuid aan de 1e Wormenseweg, wonen mensen met een verminderd bewustzijn, vaak voorafgegaan door een coma. Ook verblijven er jongeren met de spierziekte Duchenne of ALS.

Zij krijgen op de Viermaster activiteiten en therapieën aangeboden. Door toename van cliënten met een bewustzijnsstoornis acht Zorggroep Apeldoorn het van belang om dit aanbod nog beter te laten aansluiten bij de doelgroep. ,,Wij willen onze mogelijkheden uitbreiden met ene chillroom", zegt verpleegkundige Patrick Paalman. Hij is de initiatiefnemer. ,,Dit is een rustgevende ruimte waar onze cliënten kunnen ontspannen met behulp van voorwerpen, beelden, kleuren, geuren en geluiden. Dit heeft een positief effect op stemming, gedrag en daarmee op de kwaliteit van leven."

Paalman zegt op zoek te zijn naar verschillende vormen van sponsoring en fondsenwerving. ,,We zijn op zoek naar personen of bedrijven die bereid zijn mee te denken en te doneren." De ruimte is al door Zorggroep Apeldoorn beschikbaar gesteld. ,,We zoeken sponsoren voor de inrichting", verduidelijkt woordvoerster Marsha Borsboom. De eerste 5.000 euro is binnen. ,,We hebben nog een lange weg te gaan."