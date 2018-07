Zorghuizen en thuiszorg in Apeldoorn verder als 'Klein Geluk'

De fusie werd vorig jaar al aangekondigd. Per 1 juli is die definitief geworden. Maandag is daar bij stil gestaan via een bezoekje van het bestuur aan alle vijf aangesloten zorglocaties.

De Goede Zorg en De Zorgmensen waren oorspronkelijk verbonden aan woningcorporaties: respectievelijk De Goede Woning en De Woonmensen.

Onder Klein Geluk vallen nu Avondzon, De Veenkamp, De Matenhof, Het Kristal, De Groene Hoven en Sainte Marie. In het najaar van 2019 komen er twee nieuwe locaties bij. Eén op het Julianaterrein (voormalige Julianaziekenhuis), de ander op het Veldhuisterrein (Molenstraat-Centrum).

Daarnaast blijven de organisaties actief in het leveren van thuiszorg in alle wijken van Apeldoorn.

De bestuurders van De Goede Zorg en De Zorgmensen stelden in de aanloop naar de fusie dat het samengaan zal leiden tot betere zorg en geen banen zal kosten. Mogelijk volgt er zelfs groei in werkgelegenheid.

De fusie mag niet leiden tot minder persoonlijke zorg, zo is uitgesproken: kleinschaligheid is het uitgangspunt.