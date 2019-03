Zorginstelling Atlant zet in op meer levendigheid: buren van harte welkom

Met een chronische ziekte of aandoening had je vroeger zeer grote kans dat je in een instelling kwam te wonen. Een eeuw geleden lag die bovendien vaak buitenaf. Anno 2019 is de koers in Nederland dat mensen juist zo lang mogelijk in een reguliere woning wonen. Er blijft echter altijd een groep waarvoor dat niet is weggelegd. Dan komt alsnog een instelling in beeld - waar de zorg met de tijd is meegegaan, maar waarvan soms de ligging nog altijd verscholen is. Op het terrein van Atlant in Beekbergen bijvoorbeeld wonen onder anderen mensen met dementie in een gevorderd stadium en Korsakov-patiënten. Atlant probeert nu de buitenwereld meer de zorginstelling in te brengen. Te beginnen bij Het Immendaal, een locatie voor mensen met dementie.

Keerzijde

Het Immendaal bevindt zich in de Veluwse bossen. Prachtig, maar de ligging heeft een keerzijde, verwoordt Robert Boelhouwer, directeur bedrijfsvoering bij Atlant. ,,Er is hier weinig reuring.’’ Dat is jammer: het terrein met karakteristiek pand verdient het om gezien te worden. En de bewoners hebben baat bij meer levendigheid. ,,We willen ze hier zo thuis mogelijk laten zijn. Daar hoort een wat uitgebreidere wereld bij. Als onze bewoners alleen maar zorg zouden zien, zou dat jammer zijn.’’

Terrasje

Buurtbewoners zijn daarom van harte welkom op het terrein. Stapsgewijs voert Atlant maatregelen door die Het Immendaal uitnodigender moeten maken. Onlangs opende er een bibliotheek waar iedereen welkom is, inmiddels ligt daar een terrasje bij. De aanleg van een wandelpad zit in de planning. ,,De vraag daarnaar is vanuit het dorp gekomen. Hartstikke leuk.’’

Een dierenweitje is een eigen wens, en er wordt bekeken of kinderdagverblijf Pommetje - nu aan de rand van het terrein - centraler kan komen te liggen. Nog meer levendigheid, en mogelijk levert het mooie interactie op tussen kinderen en ouderen met dementie.

Schapen

Atlant hoopt niet alleen op meer ‘bezoek’ van buiten, maar wil het terrein ook zo aanlokkelijk maken dat de eigen bewoners vaker over de drempel stappen. ,,We hebben hier nu twee schapen rondlopen in een wei. Niet onze corebusiness, maar dat soort dingen zorgt ervoor dat mensen naar buiten gaan. Daglicht is belangrijk, net als fysieke beweging. De achteruitgang lijkt dan minder snel te gaan; daar doen we onderzoek naar.’’ Die aanpak vraagt wel van het personeel meer in vrijheden te denken, in een sector waarin protocollen en regels de veiligheid borgen. ,,We zien dat het went. Er is enthousiasme, echt een positieve flow onder het personeel. Medewerkers komen zelf met ideeën.’’

Iemand met dementie zelf door het bos laten lopen heeft natuurlijk wel een risico. Daarom is het terrein omheind. Tekenend: met een zo vriendelijk mogelijk raster. ,,Een houten hek dat we laten begroeien. Als dat niet werkt kan er altijd nog een stalen hek komen, maar liever niet. Want een soort gevangenis, dat moet je niet willen.’’

Blij

Ook binnen die omheining zijn er wel grenzen aan alle openheid. ,,Bewoners kunnen niet teveel prikkels hebben’’, legt Boelhouwer uit. Daarom krijgt de nieuwbouw die hier aanstaande is een binnentuin die niet voor buitenstaanders toegankelijk is. ,,De kunst blijft balans te vinden tussen stilte en levendigheid, tussen veiligheid en autonomie van de bewoners. Een tijd geleden raakte een bewoonster lichtgewond bij een val. Toen was de reactie hier wel even: oh jee, als meer beweging dit betekent... Maar de familie zei: het is vervelend, maar we zijn vooral blij dat onze moeder überhaupt weer buiten komt.’’