Zorginstelling ontvangt de buren graag in bijzondere bieb Beekbergen

De bieb is ingericht op het terrein van Atlant, in het voormalig gebouw van het Immendaal waarin voorheen mensen met dementie en Korsakov-patiënten woonden. Vanaf woensdag kan iedereen er terecht om ter plekke een krant of tijdschrift te lezen, een gezelschapsspel te doen of een boek uit te zoeken om te lenen. Er zijn ook grootletterboeken en luisterboeken beschikbaar. In de bieb is koffie en thee te krijgen en er wordt nog een buitenterras aangelegd.

Laagdrempelig

Aan het lenen zijn geen kosten verbonden. Atlant wil juist een voorziening die zo laagdrempelig als mogelijk is, legt woordvoerder Lindy Voskuil uit. Op die manier ontstaat er meer contact tussen de bewoners en het personeel, en de omwonenden.

De collectie is al deels de afgelopen jaren opgebouwd door aankopen. Daarnaast zijn er schenkingen van boeken.

Verbinding

Atlant heeft nog meer activiteiten in de planning om het contact met de buitenwereld te vergroten. ,,We zoeken we altijd naar de verbinding met de omgeving’’, zegt Voskuil. ,,Dat doen we onder andere door ontmoetingsplekken op verschillende Atlant-locaties, waar ook mensen uit de buurt die op zoek zijn naar gezelligheid, terecht kunnen.’’

