Zorgverzekering minima Apeldoorn nog jaar bij Menzis

De polis is er behalve voor mensen met een laag inkomen, ook voor bepaalde huishoudens met hoge zorgkosten. Menzis kondigde onlangs aan te stoppen met die verzekering. Het contract is per 1 januari 2019 opgezegd, maar de zorgverzekeraar gaf tegenover de Stentor al aan dat verlenging bespreekbaar was. Dat zou de gemeente Apeldoorn de gelegenheid geven te zoeken naar een oplossing. Nu is dus overeengekomen dat de regeling in 2019 nog doorloopt.