Zoveelste incident in Apeldoornse Metaalbuurt: 19-jarige man wil deur forceren en wordt opgepakt

Buurtbe­woon­ster ontfermt zich over slachtof­fer steekpar­tij Apeldoorn: 'Help, ik ga dood!'

Van het geblaf van hun hond worden ze wakker. Hij houdt maar niet op. Even later ontdekken de bewoners van het appartementencomplex in Apeldoorn een hevig bloedende man bij de deur. ‘Help, ik ga dood!’, roept hij. Eerder veroorzaakte ‘Spiderman’ onrust in deze buurt. Die is na de steekpartij alleen maar toegenomen.

28 januari