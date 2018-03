Zuiderpark in Apeldoorn voor een groot deel opgeknapt, volgende fase start binnenkort

Na het onder de grond brengen van de hoogspanningskabels is het park in de afgelopen twee jaar flink opgeknapt. Nieuwe paden, sporttoestellen en banken voor de bewoners van de Viermaster worden al volop gebruikt. Mulder: ,,Maar ik droom ook al verder. Dit jaar gaan we de beek aanleggen, waar ook een waterspeelplaats in komt met drie waterpompen. De waterspeelplaats wordt toegankelijk voor rolstoelen. Maar ook een hondenuitlaatplaats, en de padenstructuur in het stuk tussen de Maasstraat en Rijnstraat wordt aangelegd.'' Heijsman wijst er nog wel op dat dat nog allemaal met een slag om de arm is. ,,We zitten nog in de ontwerpfase, er moet nog een klap op gegeven worden. Maar het is bijna rond en dan zal dat dit jaar nog aangelegd worden.''