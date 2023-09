Zuiderzeeklassieker in Apeldoorn treft extra maatregelen vanwege hitte: ‘Zorgen voor flesjes water en natte sponzen’

met video Vrouw doodgesto­ken op straat in Apeldoorn, klein meisje ziet alles voor haar ogen gebeuren

Op klaarlichte dag en midden op straat is een vrouw neergestoken in de Casper Fagelstraat in Apeldoorn. Zij overleefde het niet. De vermoedelijke dader is opgepakt. Het slachtoffer was met een klein meisje buiten, dat alles heeft zien gebeuren.