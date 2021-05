Zussen trekken zelf de stekker uit vermaarde Veluwse modezaak: ‘Vanwege vader wilden we niet failliet gaan’

Misdaadro­man ‘Hebzucht’ gebaseerd op fraudezaak die Apeldoorn­se oud-agent Hoekman zelf onderzocht

27 mei Met Hebzucht brengt amateurschrijver en oud-politieman Joop Hoekman (69) uit Apeldoorn alweer zijn vijfde misdaadroman op de markt. Wat het hem oplevert? ,,Niks meer dan voldoening”, is de nuchtere reactie van de oud-rechercheur. ,,Het mooie aan een boek is dat er veel meer mogelijk is dan in praktijk.” Maar sleutelen aan de feitelijkheden van zijn oude zaken doet Hoekman niet. ,,Het dossier moet wel kloppen.”