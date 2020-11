Zutphense overvaller van Lidl in Apeldoorn verdwijnt voor twee jaar achter de tralies

KAART | Ook ‘zondagsda­ling’ in Oost-Nederland, Urk opnieuw dik coronakop­lo­per

22 november De afgelopen 24 uur zijn er 5407 positieve tests geteld, aanzienlijk minder dan het (bijgestelde) aantal van een etmaal eerder: 6076. Op zondag ligt het getal vaker lager dan op zaterdag. Ook in Oost-Nederland is die dit weekend weer daling zichtbaar. Urk is niettemin opnieuw nationale coronakoploper in verhouding tot het aantal inwoners.