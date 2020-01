Zwaar bestaan? Juf of meester mag in Apeldoorn avondje met de klas naar musical Annie

Milieuzorg Apeldoorn graaft strijdbijl op tegen Apen­heul-parkeren bij AGOVV

8:25 Milieuzorg heeft zich zand in de ogen laten strooien door toenmalig wethouder Johan Kruithof, in de strijd tegen Apenheul-parkeren op twee oefenvelden van AGOVV. Na een niet-harde belofte van Kruithof over tijdelijkheid van die parking zag de Stichting Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn af van rechtsgang. Dat was een foute beslissing, constateert de belangenorganisatie. Nu de gemeente de AGOVV-parking permanent wil maken start SWMA een petitie.