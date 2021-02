Zwaar ongeluk aan rand van Apeldoorn: motorblok vliegt uit auto, slachtoffer door brandweer bevrijd

KAART | Twee gemeenten vallen uit de toon in Oost-Nederland, corona wint terrein in IJsselland

31 januari Het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland blijft dalen. Afgelopen etmaal werden 4211 positieve tests geregistreerd bij het RIVM, 218 minder dan gisteren. Ook in Oost-Nederland is een lichte daling te zien ten opzichte van een dag eerder. Wel vallen twee gemeenten in de regio opnieuw in negatieve zin op.