Zwaar ongeval in Apeldoorn: slachtoffer klem onder auto

De honger naar applaus is er bij ASK weer: 'Dit wordt wel een momentje'

Eindelijk! Het mag weer. Iedereen die betrokken is bij het ASK Theater heeft er verschrikkelijk veel zin in. Drie jaar na de laatste voorstelling in 2019 staat het Apeldoornse theatergezelschap vanaf dinsdag weer op de planken in Orpheus. Deze keer met een speciaal tintje.

27 november