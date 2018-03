Zwaargewonde chauffeur ongeluk A1 is 69-jarige man uit Limburg

Helicon MBO Apeldoorn zet desnoods zelf bussen naar Velp in

12:27 Helicon MBO Apeldoorn laat volgend schooljaar desnoods bussen rijden om er voor te zorgen dat alle leerlingen op tijd in Velp kunnen zijn. De locatie aan de Loolaan in Apeldoorn sluit in september de deuren. Ongeveer 250 leerlingen maken de opleiding af in Velp.