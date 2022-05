Zwaargewonde door brandend elektriciteitshuisje in Apeldoorn, omgeving kampt met stroomstoring

Na 101 jaar gaat drogiste­rij in Beekbergen ten onder aan ‘succes’ van webwinkel

Ze zocht een remedie tegen corona en leek die te hebben gevonden. De webwinkel die Andrea Dworatzyk opzette om haar Drogisterij Andrea in Beekbergen tijdens de pandemie overeind te houden, groeide als kool. Te laat merkte ze dat ze met de 50.000 producten in haar assortiment veel minder verdiende dan ze dacht en zelfs verlies leed. Nu is ze failliet. Twaalf werknemers staan op straat.

