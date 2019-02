Zwaargewonde door steekincident in centrum Apeldoorn: twee verdachten opgepakt

Een van de verdachten is dankzij getuigen en een buurtbewoner aangehouden. De tweede werd eveneens in de omgeving opgepakt. Het slachtoffer en de twee verdachten zijn allen Apeldoorners.

De parkeerplaats, in het centrum van Apeldoorn, werd afgezet met rood-witte linten. In eerste instantie werd een traumahelikopter opgeroepen, maar uiteindelijk is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over aard van zijn letsel en over de toedracht is nog niets bekend. De politie doet nog geen verdere mededelingen en heeft getuigen verteld geen informatie te delen.