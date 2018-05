Zwabbertruck mag Apeldoorn pas verlaten met 1200 kg extra lading

De combinatie slingerde met een snelheid van 60 kilometer per uur over de snelweg. Dit zorgde voor filevorming en ergernis bij andere weggebruikers. Agenten haalden de chauffeur van de weg.

Onvoldoende grip

Wat bleek: de oplegger was verkeerd geladen. Een hoogwerker stond met het zware gedeelte bovenop de achteras. Hierdoor ontstond een 'negatieve schoteldruk'. De voorkant van de oplegger werd omhoog getrokken, wat er voor zorgde dat de achterkant onvoldoende grip had. Ook de vrachtwagen werd omhoog getrokken. Dit kon omdat de trekker lichter was dan op het kentekenbewijs stond.