‘Zwangere hond’ in Loenen blijkt slechts ‘goed doorvoed’

Vastgebon­den hond Loenen terug bij baasje

13:09 De hond die gisteren vastgebonden aan een paal bij de parkeerplaats van de Loenense waterval in Loenen is aangetroffen, is terug bij de eigenaar. De hond bleek te zijn ontsnapt tijdens een wandeling in het bos, waarna iemand de hond aan de paal had vastgebonden.