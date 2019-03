Zwangere vrouw met ambulance naar ziekenhuis na ongeluk bij Apeldoorn

Marleen Peek (18) groeit harder dan verwacht in Duitse Bundesliga

11:30 Ze is met haar achttien jaar de jongste buitenlandse basketbalster in de Bundesliga in Duitsland. De Apeldoornse Marleen Peek verkaste vorige zomer van de Royal Eagles uit Apeldoorn naar TKH in Hannover. Van de eredivisie naar het hoogste niveau in Duitsland. En verdient daar nu al haar sporen.