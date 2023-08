indebuurt.nl Herontdek je stad! Deze elementen zijn verstopt in Apeldoorn

Loop je een rondje door de Hoofdstraat, dan kijk je misschien niet direct naar boven. Of naar de grond. Toch vind je daar, en in andere Apeldoornse straten, vaak verborgen pareltjes. Denk aan gevelstenen, lindebomen boven deuren en meer. Weet jij waar je deze elementen in Apeldoorn vindt? Tijd voor een speurtocht!