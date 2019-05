Heetenaar verdacht van mishandeling Apeldoorner in Deventer

13:09 Een 55-jarige inwoner van Heeten zit vast op verdenking van mishandeling van een 21-jarige Apeldoorner in Deventer. De politie zoekt getuigen die kunnen vertellen wat er gisteren rond 19.30 uur precies is voorgevallen op de Boxbergerweg in Deventer.