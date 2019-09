Zwart-witte bloed van WSV stroomt nog steeds door de aderen van Richard en Ap Karrenbelt

100 jaar WSVEén keer, slechts eenmaal hadden trainer Richard Karrenbelt en vrijwilliger Ap Karrenbelt een keer woorden in dienst van WSV. ,,Had mijn vader een veel te klein coachvak bij de dug-out gekalkt, vlak voor een kampioenswedstrijd. Dat heb ik laten aanpassen, daar was pa niet blij mee.’’

En nog spuwen de ogen van senior een klein beetje vuur als ‘zijn’ werk ter sprake komt, al is het jaren na dato. Maar er wordt nog veel meer gelachen.

Het is druk op sportpark de Voorwaarts van WSV, de club die volgende maand haar 100-jarige verjaardag viert. Richard Karrenbelt, de huidige trainer van SV Urk, kijkt vanaf het hoge terras over het hoofdveld waar een jeugdwedstrijd wordt gespeeld. De 52-jarige Apeldoorner maakte bij deze club zijn jeugd door, kende zijn hoogtijdagen als amateurvoetballer in het zwart-wit gestreepte shirt mee en loodste begin deze eeuw als trainer het vlaggenschip van de derde klasse naar de hoofdklasse. Toen nog het hoogste niveau in het amateurvoetbal.

Erelid

Naast hem staat zijn vader, Ap Karrenbelt – 76 jaar inmiddels, waarvan 52 jaar lid van WSV. Hij verdiende de titel erelid door de vele werkzaamheden die hij voor de club verrichtte. Als lid van bouwgroepen, sponsor- en evenementencommissies, als terreinbeheerde en in speciale gevallen als waarnemend bestuurslid.

Volledig scherm Ap en Richard Karrenbelt. © Rob Voss

Ze halen herinneringen op aan de club die als rode draad door hun leven liep, waar soms een haat-liefde verhouding op de loer lag, maar waar de club altijd bovenaan stond. Ap was de man die veel regelde. ,,Ik mocht graag zaken organiseren, klaverjasavonden, feesten. En de verhuizingen van de Meerzorg naar een paar honderd meter verderop, de Voorwaarts toen de club plaats moest maken voor de plannen voor het Omnisportcentrum. Karrenbelt senior was nauw betrokken bij de bouw van de tribune op de vorige locatie. ,,We hebben die tribune met de leden zelf gebouwd”, zegt hij trots. ,,Zo ging dat bij de club. De zelf-redzaamheid was enorm. En namens het bestuur ging ik bij families langs als die iemand hadden verloren die lid van WSV was. Of ze nog wensen hadden, een vlag van WSV bij een kist of iets dergelijks. Dat gebeurt nu veel minder.”

Tribune

Een tegel met zijn naam erop, herinnert aan die tijd. De tegel verhuisde mee naar de nieuwe locatie aan de Voorwaarts en kreeg een plek in de nieuwe tribune. Mooi gebaar, vindt Karrenbelt senior nog steeds. De trots overheerst nog steeds bij de club waar hij ooit als keeper onder de lat stond bij het tweede elftal. ,,Ik trainde mee met het eerste. En later nam ik Richard al mee naar wedstrijden. Zodra hij kon lopen al, geloof ik. Stond hij naast het doel, bij mij in de buurt. Als het koud was, deed ik hem twee trainingsjack aan van wat spelers. En dan nog riep hij als ik een doelpunt tegen kreeg dat ik die bal had moeten houden.”

Quote Iedereen kent het verhaal dat Abe wel eens een training vanuit de auto gaf als het slecht weer was. Maar hij nam ook wel eens een stuk of vijftien vrije trappen op mij als keeper Ap Karrenbelt, WSV-vrijwilliger

Ap herinnert zich de trainingen die hij met het eerste mee mocht maken. ,,Vooral die met Abe Lenstra als trainer. Iedereen kent het verhaal dat Abe wel eens een training vanuit de auto gaf als het slecht weer was. Maar hij nam ook wel eens een stuk of vijftien vrije trappen op mij als keeper. Nou, hij legde ze precies neer waar hij wilde dat die ballen terecht kwamen. Dat was best frustrerend voor een keeper.....’’

Volledig scherm Richard Karrenbelt als trainer van SDC Putten. © Bram van de Biezen

Clubhoppen

Ook Richard begon zij carrière onder de lat. In het spoor van zijn vader, maar moeder Jannie dacht daar al snel anders over. ,,Ik was veel te chagrijnig als ik had verloren, ik moest snel dat doel uit.” Karrenbelts talent werd al snel onderkend, want hij was pas zestien jaar toen hij zijn eerste minuten in het eerste elftal maakte. Dat maak je nu niet snel meer mee, merk ik bij clubs. Dan komen er toch snel spelers van buitenaf en dat gaat dat ten koste van de eigen jeugd. Zonde. Ik zeg altijd tegen spelers dat ze eens moeten stoppen met dat clubhoppen, wees een trots als je een shirt van de club aantrekt.” Zelf werd hij in de jeugd ooit eens benaderd door het toen grote AGOVV, maar na het even overwogen te hebben, bleef hij toch bij WSV. ,,Daar had ik mijn vrienden, samen wedstrijden spelen, samen op stap. Ik vond het heerlijk. Iedereen kende elkaar, ook van de tegenstanders. Al speelden we toen veel meer tegen clubs uit dezelfde stad of in elk geval uit de buurt. Voor mijn gevoel kwamen we wel zes keer per jaar Columbia tegen.”

Quote Ik zeg altijd tegen spelers dat ze eens moeten stoppen met dat clubhoppen, wees een trots als je een shirt van de club aantrekt Richard Karrenbelt, Oud-speler en oud-trainer van WSV

Richard speelde vijftien jaar in het eerste. Ap: ,,Jij hebt een van de meeste wedstrijden in het eerste gespeeld van de club. Nu nog.” Richard: ,,Ik heb geen precies aantal, dat werd bij WSV niet precies bijgehouden. Maar ik sta wel in het rijtje met Gerrit Ham, Tonny Pol en Ap van Beek”, noemt hij wat oudgedienden op.

Arrogantie

Als trainer begon hij zijn carrière bij Loenermark om na twee jaar terug te keren bij WSV, maar nu als hoofdtrainer. Het was de opmaat voor een zeer succesvolle periode, waarin het vlaggenschip van WSV hoogtijdagen vierde. Promotie van de derde klasse naar de hoofdklasse. ,,We waren een vechtmachine, maar lieten ook geweldig voetbal zien. Met voornamelijk spelers uit eigen gelederen als Joey Ngarigota, Hans uit den Bogaard, Dimitri van Gerrevink, Miquel Huigen, Marco Boon, de broers Stephan en Boy Nuesink en Sjoerd Jens, aangevuld met Anouk Roest, Samir Makhoukhi en Pim Bax. ,,We straalden overal uit dat we ook die wedstrijden zouden winnen. Dat kwam soms wat arrogant over, dat weet ik, maar we wonnen wel vaak. We straalden uit onoverwinnelijk te zijn. Zeiden we bij een uitwedstrijd tegen elkaar: ‘kijk nog maar één keer naar deze accommodatie, want hier komen we niet meer terug.’”

Quote We hadden de afspraak dat we zondags uit eten zouden gaan als Richard zou winnen... Dat werd wel erg duur Ap Karrenbelt, WSV-vrijwilliger

En het werden dure tijden voor vader Ap en moeder Jannie. ,,We hadden de afspraak dat we zondags uit eten zouden gaan als Richard zou winnen.....’’ Spelers vlogen uit na de succesvolle periode, ook de trainer Karrenbelt verruilde na vijf jaar WSV voor in zijn geval SDC Putten. ,,Ik ben nog steeds lid en als het kan kom ik bij mijn zoons kijken die hier voetballen. Maar dat gaat vaak niet omdat ik dan met SV Urk moet spelen.” Ook Ap kiest vaak voor de wedstrijd van Urk, maar wanneer die wedstrijd te ver is kiest ook senior voor een duel van zijn kleinzoon. ,,De hele familie draait nog steeds om voetbal. En het grootste deel daarvan was WSV.”