Zwarte kat in asiel zelden de dupe van bijgeloof potentieel baasje

Peperdure 'plasboete' was terecht, geeft Apeldoorns kinderdag­ver­blijf toe

6:54 De ‘plasjes-boete’ van de gemeente vindt Angelique van den Anker van het Apeldoornse kinderdagverblijf De Hoepel terecht. Het bedrag vindt ze aan de hoge kant, maar ook geen verrassing. ,,In de wet staat dat je 20.000 euro boete krijgt als een niet-geregistreerde kinderopvang wordt geconstateerd. En daarvan was in dit geval sprake.”