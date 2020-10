Zweethonden en hun baasjes staan dag en nacht klaar om gewonde herten en zwijnen na een aanrijding op te sporen

Vooral in de Achterhoek en op de Veluwe is het niet ongewoon dat er tijdens de schemering opeens een hert of zwijn pal voor iemands auto over de weg sprint. Vaak is het dier niet snel genoeg en wordt het geraakt. Lang niet altijd is zo’n groot dier meteen dood. Het vliegt een nabijgelegen bos in om na een lijdensweg te sterven.