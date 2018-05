Zwembad Loenen baalt van pech: opening weer uitgesteld

Het plan zag er op zich goed uit: Molenallee liet in de aanloop naar het nieuwe seizoen alle baden, glijbanen en vloeren van de kleedruimte opnieuw coaten. ,,Dat hebben we extra grondig laten doen, zodat het echt goed gebeurde en we bovendien niet binnen een paar jaar weer aan de slag zouden moeten'', vertelt bedrijfsleider Marco van Schooten. Dat aanbrengen van een nieuwe laag liep wat vertraging op, waardoor eerder deze maand de opening van het zwemseizoen moest worden uitgesteld.

Pompje

,,Daarna ging er een chloorpompje kapot, toen een meetwaterpompje, en zo val je van het een in het ander'', vertelt Van Schooten. Daardoor zijn de verschillende waarden voor het water niet constant te houden.

,,Ik ben afgelopen week elke avond tot 22 uur bezig geweest, omdat we niets liever dan open willen. Ik baal er echt ontzettend van. Maar het is nu niet anders.'' Wanneer de problemen verholpen zijn is niet te zeggen. ,,We kijken van dag tot dag'.''