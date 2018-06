Zwembad Loenen na dubbele pech net op tijd open voor zwemvierdaagse

Meting water

,,Het is allemaal niet leuk, maar het was overmacht’’, zegt bedrijfsleider Marco van Schooten. Vanmiddag is het water nog een keer meten om te kijken of alle waarden nu goed zijn. Dat was het geval en daardoor kan het zwembad morgen om 10.00 uur weer open.

Wachten op coating

Op 28 mei was het eindelijk zover en plonsden de eerste zwemmers van het seizoen in het water. Ook dat was van korte duur. Van Schooten:,,Het zandfilter ging stuk. Alle leidingen liepen vol zand, die we helemaal moesten leegzuigen. Dat was zo’n twaalf kuub zand en grind. Inmiddels is het filter vervangen en hebben we handmatig, zakje voor zakje, het grind weer teruggebracht.’’