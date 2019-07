Zwembad Malkander in Apeldoorn komende maanden gedeeltelijk dicht

Buren hebben plots bebouwing van 3.10 meter hoog in de tuin staan in Apeldoorn. (Maar proteste­ren kan niet)

3.10 Meter. De houten wand waar de familie De Haas uit Apeldoorn sinds vorige week in de achtertuin tegenaan kijkt is 3.10 meter hoog en 7 meter breed. Het is de buitenkant van een woon-unit die bij de buren in de achtertuin is geplaatst. ,,Ik kan wel janken'', zegt Trudy de Haas. ,,We voelen ons opgesloten en het is stuk donkerder in huis.''