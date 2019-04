Zwembad Parc Spelderholt in Beekbergen na tegenslag weer open

Reizigers­or­ga­ni­sa­tie: Veluwse dorpen zonder bus in weekend kan niet

9:03 Help, de bus naar het dorp rijdt ‘s avonds en in het weekend niet meer! Zo ver mag het niet komen, vindt Rover. De reizigersorganisatie roept het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in Gelderland op te voorkomen dat de basisvoorziening eind van het jaar wegvalt. Als de verbinding met dorpen als Uddel en Hoenderloo wordt geschrapt, moet in ruil daarvoor vervoer op bestelling komen, vindt Rover.