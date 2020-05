Zwembaden Malkander en Sprenkelaar in Apeldoorn gaan voorzichtig weer open

Zwembad Malkander in Apeldoorn komt weer in gebruik. Maandag begint de herstart met een deel van de zwemlessen en het gebruik door verenigingen. De hoop is dat daarna stapsgewijs ook de andere zwemactiviteiten weer van start kunnen. Ook de Sprenkelaar werkt aan heropening.

De zwembaden waren de afgelopen weken gesloten vanwege het coronavirus. Nu kunnen sommige op basis van een speciaal protocol voor de zwembadbranche weer in bedrijf komen.

Voor Malkander in Apeldoorn-Zuid zijn er twee redenen om te beginnen met de zwemlessen. ,,Het is belangrijk dat die kinderen de lessen zo snel mogelijk weer kunnen oppakken’’, legt Jelisa de Vries uit, als woordvoerder van beheerder Accres. Daarbij gaat het hier om vaste groepen, waar Accres goed zicht op heeft. Daardoor is bijvoorbeeld het aantal mensen dat aanwezig is, goed te sturen. Om die laatste reden kunnen ook verenigingen weer op bepaalde tijden in Malkander terecht.

Veiligheid

Met die twee doelgroepen wil Accres ervaring opdoen met de corona-maatregelen in de praktijk, zoals looproutes. ,,Als dat allemaal goed gaat en we kunnen de veiligheid waarborgen, gaan we naar volgende stappen kijken’’, vertelt De Vries. ,,In principe gaan we dan als eerste verder met het banenzwemmen. Dat willen we over de verschillende baden verdelen, en we gaan met tijdsblokken werken.’’ De hoop is dat dat over twee tot drie weken haalbaar is. ,,Daarna kunnen we de overige activiteiten bekijken, zoals recreatief zwemmen, aquasporten en babyzwemmen. Maar het is dus allemaal onder voorbehoud.’’

Boschbad

Over de opening van het Boschbad is Accres in overleg met de gemeente Apeldoorn. ,,Daarbij speelt onder meer de grootte van het terrein een rol’’, verwijst De Vries naar de ruime zit- en ligvelden rond het water. ,,Dat wordt al snel een ontmoetingsplek, dus daar moeten we goed over nadenken.’’ Ook als de voorwaarden duidelijk zijn zal het nog even duren voordat het Boschbad echt weer publiek kan ontvangen. Er is ook nog praktische voorbereiding nodig; er zit bijvoorbeeld nog geen water in het bad.

Sprenkelaar en Molenallee

De Sprenkelaar in Zevenhuizen heeft vorige week al een heropening aangekondigd. De bedoeling is daar op 25 mei weer met zwemlessen te beginnen. Aquasport en banenzwemmen staan gepland voor 2 juni, zij het in aangepaste vorm.