Zwembaden mogen weer open: ‘Er is veel nog erg vaag. Want hoe zit het met de overdracht van het virus in het water?’

,,Wij zijn hier volop aan het brainstormen hoe het allemaal moet,” vertelt Etienne Stoltenkamp van zwembad de Sprenkelaar in Apeldoorn. Het is niet gemakkelijk, wat een puzzel. Hij was wel enigszins verrast door de versoepeling van de maatregelen. Zelf had hij op 20 mei gemikt. Maandag aanstaande gaan ze ook zeker niet halen. ,,Als we open gaan, willen we het goed doen. Dan moeten we precies weten hoe de routing zal zijn en moeten we iedere bezoeker precies kunnen vertellen waar en hoe ze moeten lopen.”