‘Zwemmen in Bacardi Lemon’ bij nieuw Apeldoorns muziekfeest in Omnisport

Zes maanden cel voor schakel in ‘Apeldoorn­se Noorse Broe­ders-zaak’

Een 61-jarige man uit Beverwijk is maandag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een halfjaar cel voor omkoping van een politieman. Hij was de schakel tussen een corrupte rechercheur en een lid van de orthodox-christelijke Noorse Broeders die twee ex-leden in Apeldoorn liet schaduwen.

1 november