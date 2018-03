Zwemmen in Uddelermeer lijkt brug te ver

Zwemmers kunnen de komende jaren niet terecht in het Uddelermeer. Dat zegt het Apeldoornse college van burgemeesters en wethouders in antwoord op vragen van de SGP. Wel is de gemeente er veel aangelegen de waterkwaliteit van het hoogstgelegen meer van Nederland te verbeteren.

50 jaar geleden was het Uddelermeer nog een populaire zwemlocatie. Het was dan ook de enige waterplas in de wijde omtrek. De laatste jaren is zwemmen er verboden omdat er blauwalg in het water zit. Een schoonmaakbeurt is noodzakelijk, ook om te voorkomen dat de voormalige toeristische trekpleister door fosfaatvorming dicht slibt. Een schoonmaakbeurt is al bijna 20 jaar onderwerp van gesprek.

Rigoureus schoonmaken is uit den boze vanwege de rijke historie onder het wateroppervlak. 'Het Uddelermeer is wetenschappelijk gezien van internationale betekenis door het pollenreservoir dat zich op de bodem van het eeuwenoude meer bevindt', schrijft het college van B en W. 'Uitbaggeren of afdekken verstoort de unieke bodemopbouw. Er is een innovatie methode nodig om de fosfaatverontreiniging op het heffen met het behoud van het bodemarchief.'

Sinds dit jaar buigen de universiteiten van Wageningen en Amsterdam zich over de plas. 'Zij gaan in de eerste helft van dit jaar onderzoek doen naar de watervervuiling'. De intentie is nog dit jaar tot een tweede onderzoek te komen om de beste schoonmaakmethode te bepalen. 'Schoonmaken zal in ieder geval een kostbare, langdurige en complexe operatie zijn.' Het huidige college geeft de formateur van het nieuwe college alvast mee extra geld te reserveren.