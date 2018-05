Zwemmers mogen voorlopig nog roken op de Veluwe

Roken raakt steeds meer in de verdrukking. Vorige maand deed buitenzwembad Klarenbeek in Arnhem de sigaret in de ban. En als een schaap over de dam is, volgen er normaal gesproken meer. Toch is een rookverbod voor de buitenbaden in deze regio vooralsnog een brug te ver. Maar of dat zo blijft, is de vraag.

In binnenbaden is roken natuurlijk al veel langer uit den boze. Buiten zijn de regels doorgaans minder streng. Bij de waterkant een peuk opsteken wordt weliswaar niet op prijs gesteld, maar op de ligweide mogen rokers zich nog altijd uitleven. Althans, tot voor kort.

Op de ligweides van het Bosbad in Putten blijft roken voorlopig toegestaan, zegt manager Dick Eilander. ,,Ik denk wel dat de overheid vroeg of laat zal ingrijpen en een algeheel rookverbod zal afkondigen in accommodaties waarin veel kinderen komen. Binnen wordt er bij ons natuurlijk sowieso niet gerookt. Buiten op het terrein is het vooralsnog geen issue.''

De Sypel

Buitenbad De Sypel in Harderwijk kent nog geen rookverbod, maar het lijkt slechts een kwestie van tijd voor de gemeente, de eigenaar van de accommodatie, de sigaret verbiedt. ,,Op dit moment handhaven we in het buitenbad niet op roken'', zegt wethouder Christianne van der Wal. ,,Wij streven wel zoveel mogelijk naar rookvrije sportaccommodaties, en daar valt ook de ligweide van het buitenbad onder.''

,,Wij hebben nog geen plannen in die richting'', zegt Jaap Geerdink van zwembad Molenallee Loenen. ,,Misschien is het op termijn een overweging om een gedeeltelijk rookverbod in te voeren, met name op de ligweide waar het erg druk is en veel kleine kinderen zijn. We twijfelen hier nog wel flink over omdat natuurlijk de handhaving erg lastig wordt en we willen niet dat ons personeel als politieagent moet gaan optreden.''

Aandacht